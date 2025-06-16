Телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність першої дитини
Новина, на яку, здається, чекали всі
Леся Нікітюк оголосила про вагітність - телеведуча чекає на свого першого малюка. Про майбутнє материнство вона дізналася під час зйомок фільму "Песики". Батьком дитини є військовослужбовець Дмитро Бабчук.
Ведуча зазначила, що наразі почувається добре і сприймає цей час як особливий і чарівний період у житті. Леся неодноразово ділиться емоціями від нової ролі та з нетерпінням чекає на поповнення в родині.
Це стало новиною, яка викликала інтерес серед шанувальників і медіа, адже Леся Нікітюк - одна з найбільш впізнаваних українських зірок, яка завжди відкрита зі своїми прихильниками. Вагітність першої дитини - важливий і радісний етап у її житті, який зірка охоче розділяє з публікою.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Григорій Решетник прокоментував скандали Тараса Цимбалюка.