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16 червня 2025, 19:00

Телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність першої дитини

16 червня 2025, 19:00
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Новина, на яку, здається, чекали всі

Леся Нікітюк оголосила про вагітність - телеведуча чекає на свого першого малюка. Про майбутнє материнство вона дізналася під час зйомок фільму "Песики". Батьком дитини є військовослужбовець Дмитро Бабчук.

Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Ведуча зазначила, що наразі почувається добре і сприймає цей час як особливий і чарівний період у житті. Леся неодноразово ділиться емоціями від нової ролі та з нетерпінням чекає на поповнення в родині.

Це стало новиною, яка викликала інтерес серед шанувальників і медіа, адже Леся Нікітюк - одна з найбільш впізнаваних українських зірок, яка завжди відкрита зі своїми прихильниками. Вагітність першої дитини - важливий і радісний етап у її житті, який зірка охоче розділяє з публікою.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Григорій Решетник прокоментував скандали Тараса Цимбалюка.

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