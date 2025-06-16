Леся Никитюк объявила о беременности - телеведущая ждет своего первого малыша. О будущем материнстве она узнала во время съемок фильма "Песики". Отцом ребенка является военнослужащий Дмитрий Бабчук.

Леся Никитюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Ведущая отметила, что чувствует себя хорошо и воспринимает это время как особый и волшебный период в жизни. Леся неоднократно делится эмоциями от новой роли и с нетерпением ждет пополнения в семье.

Это стало новостью, которая вызвала интерес среди поклонников и медиа, ведь Леся Никитюк – одна из самых узнаваемых украинских звезд, которая всегда открыта со своими поклонниками. Беременность первым ребенком – важный и радостный этап в жизни девушки, который звезда охотно разделяет с публикой.

Напомним, ведущий "Холостяка" Григорий Решетник прокомментировал скандалы Тараса Цымбалюка.