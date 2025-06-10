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10 червня 2025, 09:29

Добрий вечір вам, малятка…" — 10 червня виповнилося б 114 років легендарному Діду Панасу

10 червня 2025, 09:29
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10 червня минає 114 років від дня народження Петра Весклярова — відомого українського актора, який запам’ятався глядачам роллю казкаря Діда Панаса

Про це інформує RegioNews із посиланням на соцмережі "За кадром/ШоуБізнес/Блогери".

Його тепле привітання:

"Добрий вечір вам, малятка…"

назавжди закарбувалося у спогадах багатьох поколінь українців. Цей образ став для багатьох символом дитинства, адже саме Дід Панас щоночі приходив у прямий ефір і дарував дітям казки та спокійні сни.

Вескляров народився під іменем Пінхас Векслер у місті Тальне, що нині у Черкаській області. У роки Другої світової війни він був змушений змінити ім’я, аби уникнути полону та зберегти життя. Після війни його творча кар’єра розквітла: він працював у Луцькому театрі, а згодом долучився до зйомок на кіностудії Довженка. Проте справжню популярність Весклярову принесло телебачення — роль Діда Панаса зробила його улюбленцем глядачів по всій Україні.

Образ казкаря виходив у прямому ефірі понад 20 років. Щовечора діти чекали на ці казкові розповіді, а сам актор отримував сотні листів та подарунків від маленьких шанувальників. Попри те, що його виступи завжди супроводжувалися українською мовою та традиційною вишиванкою, це не завжди сприймалося владою радянської доби. Вескляров не раз стикався з тиском та цензурою, але любов глядачів допомогла йому залишатися на екрані.

У творчому доробку Петра Весклярова — десятки ролей у театрі та кіно. Втім, жодного офіційного звання чи державної нагороди він так і не отримав. Його постать назавжди залишилася прикладом щирої любові до української мови, культури та дітей. Його голос досі звучить у пам’яті багатьох, нагадуючи про те, як прості слова можуть стати оберегом для цілих поколінь.

Раніше повідомлялося, що в Одесі стартували зйомки історичного фільму про Довженка.

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