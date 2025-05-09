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09 травня 2025, 23:45

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник прокоментував скандали Тараса Цимбалюка

09 травня 2025, 23:45
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Фото: YouTube
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Григорій Решетник пояснив, чи впливає на шоу те, що "Холостяк" Тарас Цимбалюк мав певні скандали в минулому. За словами ведучого, ідеальних людей не існує

Про це ведучий "Холостяка" сказав в коментарі "Радіо Люкс", передає RegioNews.

Восени на екрани вийде 14 сезон шоу "Холостяк", де героєм стане актор Тарас Цимбалюк. У мережі стали згадувати акторові скандали. Зокрема, як він веселився під російські пісні з блогеркою Анною Алхім. Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник порекомендував акцентувати не на помилках, яких припускаються зірки, а на тому, чи зробили вони висновки після власних факапів.

Решетник зазначив, що ідеальних людей не існує. За словами ведучого, неможливо знайти самодостатнього 35-річного чоловіка, який прожив третину свого свідомого життя, не помиляючись. Тарас Цимбалюк просив вибачення за свої помилки публічно.

"У Тараса мільйон талантів і гарних рис, він залишається в Україні, працює тут, допомагає армії. Даймо шанс помилятися. Для нас це виклик, але, сподіваюсь, ми й надалі залишимося найкращим і найпопулярнішим телепроєктом країни", - сказав Решетник.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явились чутки, що нібито актор Тарас Цимбалюк є батьком дитини вагітної співачки Солохи. Сам Цимбалюк відреагував на це, і заявив, що він бачив цю жінку лише один раз (на репетиції спектаклю). Після його заяви Солоха опублікувала фото, де вона лежить з крапельницею і натякнула, що її колега "має неповагу до жінки, вагітної жінки та колеги, матері".

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