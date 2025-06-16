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Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Аферисты звонят гражданам, представляясь якобы их родственниками, лицами из правоохранительных органов или медиками, и шантажом заставляют передавать деньги. В этот раз жертвой стала 59-летняя жительница одного из населенных пунктов Ровенского района.

Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся ее дочерью. Она сообщила, что якобы случайно нанесла телесные повреждения ребенку и находится в полиции. Далее трубку взяла так называемая "следователь", убедившая женщину, что для "решения вопроса" необходимо срочно передать 2000 долларов родственникам пострадавшей.

Из-за отсутствия необходимой суммы потерпевшая перечислила 9000 гривен. После этого "полицейская" предложила оформить кредит для доплаты, однако женщина заподозрила неладное и разорвала связь. Впоследствии она наведалась к дочери лично и узнала, что та не попадала ни в какую неприятность. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенничества.

В полиции еще раз призывают жителей области не передавать средства неизвестным ни при каких обстоятельствах, даже если собеседники апеллируют к эмоциям или срочности. Если вам звонят по телефону с подобными заявлениями - сразу обращайтесь в правоохранительные органы.

Напомним, аферистка, обманывавшая военных от имени Ирины Федишин, оказалась за решеткой.