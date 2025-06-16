"Ваша дочь находится под следствием": в полиции напомнили о новом виде мошенничества
По территории страны распространяется новый вид телефонного мошенничества
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
Аферисты звонят гражданам, представляясь якобы их родственниками, лицами из правоохранительных органов или медиками, и шантажом заставляют передавать деньги. В этот раз жертвой стала 59-летняя жительница одного из населенных пунктов Ровенского района.
Женщине позвонил неизвестный, назвавшийся ее дочерью. Она сообщила, что якобы случайно нанесла телесные повреждения ребенку и находится в полиции. Далее трубку взяла так называемая "следователь", убедившая женщину, что для "решения вопроса" необходимо срочно передать 2000 долларов родственникам пострадавшей.
Из-за отсутствия необходимой суммы потерпевшая перечислила 9000 гривен. После этого "полицейская" предложила оформить кредит для доплаты, однако женщина заподозрила неладное и разорвала связь. Впоследствии она наведалась к дочери лично и узнала, что та не попадала ни в какую неприятность. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенничества.
В полиции еще раз призывают жителей области не передавать средства неизвестным ни при каких обстоятельствах, даже если собеседники апеллируют к эмоциям или срочности. Если вам звонят по телефону с подобными заявлениями - сразу обращайтесь в правоохранительные органы.
Напомним, аферистка, обманывавшая военных от имени Ирины Федишин, оказалась за решеткой.