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Про це співачка розповіла у своєму Instagram, передає RegioNews.

Співачка розповіла, що до неї колись дійшла інформація про шахрайську схему: невідомі люди дзвонили військовим та представлялись волонтерами благодійного фонду Ірини Федишин. Згодом шахраї обіцяли автівки, але лише виманювали з захисників гроші та просто зникали.

"Хочу ще раз наголосити, що всі автівки, які ми передали на фронт, ми передали абсолютно безкоштовно! І коли я дізналася про такі шахрайські схеми з військовими, я не змогла змовчати і звернулася зі заявою до поліції", - каже артистка.

Станом на зараз уже відомо, що аферисткою виявилась 23-річна жителька Закарпатської області. Правоохоронці повідомили їй про підозру за статтею про шахрайство. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави", - розповіла артистка.

Довідка. Співачка Ірина Федишин після початку повномасштабного вторгнення почала активно допомагати збирати кошти на потреби воїнів. Восени 2024 року повідомляли, що вона передала Силам оборони України 262 автомобілі.

Уже у 2025 році завдяки благодійним концертам різдвяного туру "Україна колядує" по Америці, Канаді, Чехії та Іспанії артистка зібрала грошей ще на 100 машин.