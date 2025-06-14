15:14  13 червня
На Закарпатті ремонтують дорогу до Говерли
17:59  13 червня
"ПриватБанк" попередив про проведення планових технічних робіт
19:52  13 червня
В Одесі представили перший у світі поїзд-галерею
UA | RU
UA | RU
14 червня 2025, 03:00

Аферистка, яка обманювала військових від імені Ірини Федишин, опинилась за ґратами

14 червня 2025, 03:00
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Співачка Ірина Федишин поділилась новинами щодо справи про шахрайку. Аферистка прикидалась представником благодійного фонду артистки й обманювала військових

Про це співачка розповіла у своєму Instagram, передає RegioNews.

Співачка розповіла, що до неї колись дійшла інформація про шахрайську схему: невідомі люди дзвонили військовим та представлялись волонтерами благодійного фонду Ірини Федишин. Згодом шахраї обіцяли автівки, але лише виманювали з захисників гроші та просто зникали.

"Хочу ще раз наголосити, що всі автівки, які ми передали на фронт, ми передали абсолютно безкоштовно! І коли я дізналася про такі шахрайські схеми з військовими, я не змогла змовчати і звернулася зі заявою до поліції", - каже артистка.

Станом на зараз уже відомо, що аферисткою виявилась 23-річна жителька Закарпатської області. Правоохоронці повідомили їй про підозру за статтею про шахрайство. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваній міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави", - розповіла артистка.

Довідка. Співачка Ірина Федишин після початку повномасштабного вторгнення почала активно допомагати збирати кошти на потреби воїнів. Восени 2024 року повідомляли, що вона передала Силам оборони України 262 автомобілі.

Уже у 2025 році завдяки благодійним концертам різдвяного туру "Україна колядує" по Америці, Канаді, Чехії та Іспанії артистка зібрала грошей ще на 100 машин.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес шахраї аферист
Оплачуючи "доставку товару" жителька Тернопільщини втратила 38 000 гривень
12 червня 2025, 09:53
Замовляла товарів на сотні тисяч гривень, і не платила: на Волині судитимуть жінку за серію афер
10 червня 2025, 13:55
Запропонували роботу і вкрали гроші: на Полтавщині жінка стала жертвою аферистів
06 червня 2025, 22:30
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
"Було вибухів 15 над нами": співачка KOLA потрапила під обстріл під час поїздки до Ізраїлю
14 червня 2025, 02:45
Хотів оскаржити ВЛК, але відмовили: в Києві судили чоловіка, який відмовився від мобілізації
14 червня 2025, 02:25
На Вінниччині судили за ухилення від моібілізації чоловіка з хворим серцем
14 червня 2025, 01:55
У Джамали вкрали легендарний переможний костюм з Євробачення
14 червня 2025, 00:55
На Херсонщині помер 11-річний хлопчик, якого атакував російський дрон
14 червня 2025, 00:25
Смертельне ДТП у Франції: серед загиблих троє українців
13 червня 2025, 23:45
На Тернопільшині судили поліцейського, який вимагав 17 тисяч доларів за вплив на ВЛК
13 червня 2025, 22:45
Багатоповерхівки, приватні будинки: росіяни вчергове атакували Дніпропетровщину з артилерії та дронів
13 червня 2025, 21:13
В Україні дітям без щеплень можуть заборонити відвідувати навчальні заклади
13 червня 2025, 20:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »