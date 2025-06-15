Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила 8 ракет и более 110 российских дронов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 15 июня российская армия выпустила по Украине 11 ракет и 183 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 167 вражеских целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал Украину:

183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской области;

1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской области;

4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской области;

4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО обезвредила 167 средств воздушного нападения РФ:

111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбили огневыми средствами, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;

2 аэробалистические Х-47М2 "Кинжал";

3 крылатые ракеты "Искандер-К";

3 крылатые ракеты "Калибр".

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях", - говорится в сообщении.