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15 июня 2025, 10:20

Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила 8 ракет и более 110 российских дронов

15 июня 2025, 10:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 15 июня российская армия выпустила по Украине 11 ракет и 183 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 167 вражеских целей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг атаковал Украину:

  • 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;
  • 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской области;
  • 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской области;
  • 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской области;
  • 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По предварительным данным, ПВО обезвредила 167 средств воздушного нападения РФ:

  • 111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбили огневыми средствами, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
  • 2 аэробалистические Х-47М2 "Кинжал";
  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 3 крылатые ракеты "Калибр".

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 15 июня войска РФ совершили массированную комбинированную атаку на Полтавщину с использованием ракет и дронов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

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