Комбинированный удар по Украине: ПВО сбила 8 ракет и более 110 российских дронов
В ночь на 15 июня российская армия выпустила по Украине 11 ракет и 183 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 167 вражеских целей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Враг атаковал Украину:
- 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;
- 2 аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Астраханской области;
- 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской области;
- 4 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Ростовской области;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Основным направлением удара стал Кременчуг Полтавской области. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, ПВО обезвредила 167 средств воздушного нападения РФ:
- 111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбили огневыми средствами, 48 — локационно утраченные/подавленные РЭБ;
- 2 аэробалистические Х-47М2 "Кинжал";
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 3 крылатые ракеты "Калибр".
"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в Кременчуге Полтавской обл., падение сбитых (обломки) в 6 локациях", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 15 июня войска РФ совершили массированную комбинированную атаку на Полтавщину с использованием ракет и дронов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.