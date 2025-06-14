Украинцы все чаще уезжают за границу
С началом летних каникул и активизацией туристического сезона пограничники фиксируют существенный рост пассажиропотока из-за пунктов пропуска
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
В частности, на Львовщине трафик вырос на 25%, а по прогнозам – может вырасти до 40% по сравнению с обычным режимом.
"Пограничники принимают меры по ускорению процедур оформления и контроля", - говорится в сообщении.
Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец".
Сейчас в "Шегинях" более 100 авто ожидают выезда из Украины, еще 30 – въезда.
В Краковке в очереди на выезд находится около 40 транспортных средств.
Ранее мы сообщали о том, что украинцы стали чаще уезжать за границу.
Стало известно, сколько украинцев не планируют возвращаться из-за границыВсе новости »
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