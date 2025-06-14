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14 июня 2025, 12:29

Украинцы все чаще уезжают за границу

14 июня 2025, 12:29
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фото: ГПСУ
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С началом летних каникул и активизацией туристического сезона пограничники фиксируют существенный рост пассажиропотока из-за пунктов пропуска

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В частности, на Львовщине трафик вырос на 25%, а по прогнозам – может вырасти до 40% по сравнению с обычным режимом.

"Пограничники принимают меры по ускорению процедур оформления и контроля", - говорится в сообщении.

Наиболее загруженными остаются пункты пропуска "Шегини" и "Краковец".

Сейчас в "Шегинях" более 100 авто ожидают выезда из Украины, еще 30 – въезда.

В Краковке в очереди на выезд находится около 40 транспортных средств.

Ранее мы сообщали о том, что украинцы стали чаще уезжать за границу.

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