Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B

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В Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин (Gavi)

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що це — перша партія у межах угоди про партнерство, яку підписали наприкінці 2024 року. Фінансування частини вакцин здійснює Gavi, а закупівлю та доставку координує ЮНІСЕФ.

Вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень.

Розподілом вакцин між регіонами займається Центр громадського здоров'я.

Чим небезпечний гепатит В?

Гепатит B — вірусне захворювання, яке вражає печінку і часто переходить у хронічну форму, що може призвести до цирозу чи раку.

Особливо вразливі до вірусу — діти до року: у 90% випадків інфекція в цьому віці переходить у хронічну форму.

Вакцина — єдиний надійний метод профілактики. Вона запобігає розвитку хвороби у понад 90% випадків, забезпечуючи довготривалий захист — щонайменше на 20 років, іноді — на все життя.

Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Станом на 16 травня в Києві вже зареєстрували 65 випадків, з них 31 – діти.