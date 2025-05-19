13:05  19 травня
Розбій у Києві: чоловік із ножем напав на продавчиню квітів
08:43  19 травня
Не бачив батька понад три роки: із ТОТ повернули 15-річного хлопця
06:10  19 травня
На узбережжя Одещини винесло російську міну: кадри знищення
UA | RU
UA | RU
19 травня 2025, 14:43

Україна отримала понад 115 тисяч доз вакцини проти гепатиту B

19 травня 2025, 14:43
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин (Gavi)

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

У відомстві зазначили, що це — перша партія у межах угоди про партнерство, яку підписали наприкінці 2024 року. Фінансування частини вакцин здійснює Gavi, а закупівлю та доставку координує ЮНІСЕФ.

Вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень.

Розподілом вакцин між регіонами займається Центр громадського здоров'я.

Чим небезпечний гепатит В?

Гепатит B — вірусне захворювання, яке вражає печінку і часто переходить у хронічну форму, що може призвести до цирозу чи раку.

Особливо вразливі до вірусу — діти до року: у 90% випадків інфекція в цьому віці переходить у хронічну форму.

Вакцина — єдиний надійний метод профілактики. Вона запобігає розвитку хвороби у понад 90% випадків, забезпечуючи довготривалий захист — щонайменше на 20 років, іноді — на все життя.

Нагадаємо, в столиці епідеміологи проводять розслідування через спалах гепатиту А в Солом'янському районі. Станом на 16 травня в Києві вже зареєстрували 65 випадків, з них 31 – діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
МОЗ діти вакцинація щеплення гепатит В
Ліки стануть доступнішими: в Україні запрацює "правило Болар"
16 травня 2025, 18:13
У Києві зростає кількість хворих на гепатит А: тестування продовжать
16 травня 2025, 16:42
СНІД в Україні: у МОЗ розповіли, скільки нових випадків виявили з початку року
16 травня 2025, 15:41
Всі новини »
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
Бійці "Шквалу" показали, як нищать окупантів на Луганщині
19 травня 2025, 15:36
На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових
19 травня 2025, 15:22
Пенсія з урахуванням стажу за кордоном: що змінилося
19 травня 2025, 15:19
У Чернігові жінка на смерть забила їжачиху з їжаченятами
19 травня 2025, 15:11
В Івано-Франківську відбулося навчання екзорцистів
19 травня 2025, 15:08
У Запоріжжі вовк утік із приватного зоопарку та розгулював містом
19 травня 2025, 14:50
На Житомирщині в ДТП постраждали чотири людини
19 травня 2025, 14:47
Військові за пів року подали 100 тисяч рапортів на зміну місця служби в "Армія+": скільки схвалили
19 травня 2025, 14:36
У Харкові 16-річна дівчина підпалила два військові автомобілі
19 травня 2025, 14:33
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Всі публікації »
Андрій Длігач
Юрій Бутусов
Роман Істомін
Всі блоги »