Тиждень здоров'я у Львові: медобстеження можна пройти просто неба

фото: Львівська міська рада

З 3 до 7 червня у Львові відбудеться традиційна кампанія "Тиждень здоров'я". Під час якої усі охочі зможуть безкоштовно пройти базові медичні обстеження та отримати консультації фахівців просто на вулиці

Про це повідомили в Львівській міській раді, передає RegioNews.

Медичні намети працюватимуть на 31 локації міста — у парках, на площах, біля супермаркетів та в інших людних місцях.

Цьогорічна програма, окрім звичних профілактичних послуг, передбачає нові обстеження, освітні заходи та соціальні ініціативи для дітей і дорослих.

"Тиждень здоров'я" триватиме з вівторка до суботи. У суботу медичні намети працюватимуть з 12:00 до 17:00, а в інші дні – з 11:00 до 18:00.

"Ми хочемо, щоб якнайбільше людей скористалися цією можливістю і змогли подбати про своє здоров'я", – зазначила керівниця управління охорони здоров'я ЛМР Марта Матюшко.

У рамках "Тижня здоров'я" львів’яни зможуть:

виміряти артеріальний тиск і пульс;

дізнатися свій зріст, вагу, індекс маси тіла;

пройти тестування на ВІЛ, гепатити B і C;

перевірити рівень цукру в крові;

оцінити загальний стан здоров’я;

перевірити гостроту зору;

дізнатися про наявність плоскостопості;

пройти базове кардіологічне обстеження.

Обстеження проводитимуть кваліфіковані медичні працівники міських поліклінік за підтримки волонтерів. На окремих локаціях працюватимуть виїзні бригади швидкої допомоги, які також запропонують пройти електрокардіограму.

Нагадаємо, сімейні лікарі більше не мають права виписувати направлення на складні обстеження. Їх тепер можуть призначати лише вузькопрофільні спеціалісти, які ведуть пацієнта.