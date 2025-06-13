Керівництво "Центренерго" підозрюють у розтраті майже 47 млн грн бюджетних коштів

фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівнику Департаменту приватного акціонерного товариства «Центренерго»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що службові особи товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти державного підприємства в особливо великих розмірах.

Зокрема директор Департаменту уклав прямі договори на закупівлю мазутного палива за завищеними цінами. В результаті таких дій підприємство зазнало 46,8 млн грн збитків, які підтверджені висновками судової економічної експертизи.

"Детективи повідомили посадовцю про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України "Службова недбалість"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві директора підприємства судитимуть за розкрадання 10 млн грн бюджетних коштів.