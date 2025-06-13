15:14  13 июня
На Закарпатье ремонтируют дорогу к Говерле
13:20  13 июня
В Николаевской области в гараже подорвался 11-летний мальчик
12:06  13 июня
В Днепре появились гнезда гигантской осы: что известно
UA | RU
UA | RU
13 июня 2025, 19:07

Руководство "Центрэнерго" подозревают в растрате почти 47 млн грн бюджетных средств

13 июня 2025, 19:07
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении руководителю Департамента частного акционерного общества «Центрэнерго»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что должностные лица общества, злоупотребляя своим служебным положением, растратили средства государственного предприятия в особо крупных размерах.

В частности, директор Департамента заключил прямые договоры на закупку мазутного топлива по завышенным ценам. В результате таких действий предприятие понесло 46,8 млн грн убытков, подтвержденных выводами судебной экономической экспертизы.

"Детективы сообщили чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн. грн. бюджетных средств.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
БЭБ Бюро экономической безопасности расследование растрата госпредприятие
ГБР сообщило о подозрении экснардепу в неуплате налогов более чем на 4 млрд грн
13 июня 2025, 14:39
Президента НААН уличили в махинациях с трудоустройством: подробности
13 июня 2025, 14:08
ГБР сообщило о подозрении трем эксминистрам обороны из-за которых Украина потеряла важное вооружение
06 июня 2025, 15:17
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
Дело о коррупции в Минрегионе: экс-чиновники, связанные с Чернышевым, получили подозрения
13 июня 2025, 18:55
В Днепропетровской области директор предприятия растратил 5,5 млн грн, предназначенных для Сил обороны
13 июня 2025, 18:47
Суд оштрафовал трех жителей Полтавщины за незаконную продажу топлива
13 июня 2025, 18:37
В Киеве демонтировали около 700 незаконных МАФов и киосков
13 июня 2025, 18:21
Погибшие и раненые: во Франции в ДТП попал автобус с украинцами
13 июня 2025, 18:13
ПриватБанк предупредил о проведении плановых технических работ
13 июня 2025, 17:59
В Крыму оккупанты пытаются отобрать храм у католиков
13 июня 2025, 17:49
Полицейские Ровенской области задержали 2 злоумышленников, организовавших незаконное пересечение границы
13 июня 2025, 17:45
На Прикарпатье перекрыли канал переправки мужчин за границу
13 июня 2025, 17:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »