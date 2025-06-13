Руководство "Центрэнерго" подозревают в растрате почти 47 млн грн бюджетных средств

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что должностные лица общества, злоупотребляя своим служебным положением, растратили средства государственного предприятия в особо крупных размерах.

В частности, директор Департамента заключил прямые договоры на закупку мазутного топлива по завышенным ценам. В результате таких действий предприятие понесло 46,8 млн грн убытков, подтвержденных выводами судебной экономической экспертизы.

"Детективы сообщили чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн. грн. бюджетных средств.