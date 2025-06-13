Руководство "Центрэнерго" подозревают в растрате почти 47 млн грн бюджетных средств
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении руководителю Департамента частного акционерного общества «Центрэнерго»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Следствием установлено, что должностные лица общества, злоупотребляя своим служебным положением, растратили средства государственного предприятия в особо крупных размерах.
В частности, директор Департамента заключил прямые договоры на закупку мазутного топлива по завышенным ценам. В результате таких действий предприятие понесло 46,8 млн грн убытков, подтвержденных выводами судебной экономической экспертизы.
"Детективы сообщили чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины "Служебная халатность", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве директора предприятия будут судить за хищение 10 млн. грн. бюджетных средств.