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21 січня 2025, 16:55

На Львівщині викрили банкірів, які вкрали понад 5 млн грн клієнтів через перевипуск карток

21 січня 2025, 16:55
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фото: поліція
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Правоохоронці викрили працівників одного з українських банків у заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023-2024 років

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банку за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

В такий спосіб фігуратни отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголосили підозри. Їм загрожує до 6 років ув’язненн.

Суд обрав фігурантам запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нотаріус у Києві вкрала понад мільйон гривень з рахунків померлих людей.

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