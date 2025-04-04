фото: поліція

Під суд відправили злочинну групу, яка крала гроші з рахунків літніх клієнтів банку

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Організатором схеми був 28-річний уродженець Донеччини, який залучив до "роботи" двох спільників, зокрема керівника банківського відділення у Кропивницькому.

Фігуранти підробляли документи, змінювали фінансові номери клієнтів на підконтрольні та отримували доступ до їхніх інтернет-банкінгів. У результаті вони привласнили майже 10 мільйонів гривень.

Слідство встановило 73 потерпілих. Під час обшуків у зловмисиків вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку, документацію та інші докази.

Трьом членам угруповання та двом їхнім спільницям повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт у справі направлений до суду.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розкрити злочин допомогла служба безпеки банку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві працівники банку вкрали тисячі доларів з картки померлого клієнта.