В Україні готують нові обмеження переказів на картку

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З червня українцям можуть посилити ліміти на карткові перекази з непідтверджених джерел

Про це УНІАН розповіла заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська, передає RegioNews.

Вона нагадала, що з лютого 2025 року в Україні діють ліміти на карткові перекази в розмірі 150 тисяч гривень на місяць для коштів з непідтверджених джерел, а з 1 червня обмеження складуть вже 100 тисяч гривень на місяць.

Для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на теперішньому рівні - 50 тисяч гривень на місяць.

Експертка порадила завчасно подбати про документальне підтвердження доходів, тому що в разі нагальної потреби банк може піти на зустріч клієнтові та збільшити ліміт.

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