Борьба с нелегальным оружием: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию
Национальная полиция Украины проводит масштабную общегосударственную специальную операцию, направленную на выявление и пресечение незаконного обращения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
По состоянию на данный момент продолжается более 500 санкционированных обысков в разных регионах государства.
Операция проводится в тесном сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора, а также другими правоохранительными органами.
Цель мероприятий — повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, и минимизация рисков его распространения среди гражданского населения.
После завершения всех следственных действий в Нацполиции пообещали предоставить подробную информацию о ее результатах.
Как известно, в соответствии с "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" , вступившем в силу 25 ноября прошлого года, в стране продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.
Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.
В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:
- письменное заявление;
- копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);
- выписка о месте жительства/регистрации;
- фотография размером 3,5х4,5 см;
- все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.
Напомним, в Николаеве правоохранители задержали 52-летнего местного жителя, у которого обнаружили арсенал опасных предметов.