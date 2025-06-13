Борьба с нелегальным оружием: Нацполиция проводит масштабную спецоперацию

фото: Национальная полиция

Национальная полиция Украины проводит масштабную общегосударственную специальную операцию, направленную на выявление и пресечение незаконного обращения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По состоянию на данный момент продолжается более 500 санкционированных обысков в разных регионах государства.

Операция проводится в тесном сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора, а также другими правоохранительными органами.

Цель мероприятий — повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, и минимизация рисков его распространения среди гражданского населения.

После завершения всех следственных действий в Нацполиции пообещали предоставить подробную информацию о ее результатах.

Как известно, в соответствии с "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" , вступившем в силу 25 ноября прошлого года, в стране продолжается кампания по декларированию оружия и боеприпасов.

Граждане, добровольно декларирующие оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

В полиции отметили, чтобы задекларировать оружие нужные:

письменное заявление;

копия паспорта и идентификационного налогового номера (ИНН);

выписка о месте жительства/регистрации;

фотография размером 3,5х4,5 см;

все это подаете в ближайшее подразделение полиции и ожидаете принятия соответствующего решения.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали 52-летнего местного жителя, у которого обнаружили арсенал опасных предметов.