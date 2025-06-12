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Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає RegioNews.

У місті Олександрія Кіровоградської області засудили місцевого жителя, який зберігав і намагався продати бойову зброю. Як стало відомо, чоловік приховав у себе вдома протитанковий гранатомет, п’ять гранат типу "Ф-1" та відповідні запали. Справу розглядав Олександрійський міськрайонний суд. Вирок було оголошено 11 червня.

Під час засідання підсудний заявив, що знайшов арсенал у січні 2025 року на узбіччі Дніпровського шосе в межах Олександрії. Зброя лежала у господарській сумці, захованій у траві. Час знахідки точно встановити не вдалося. За словами чоловіка, він забрав сумку додому та сховав її в погребі на території власного домоволодіння.

Згодом обвинувачений почав шукати можливих покупців для продажу знайденого. Про його наміри дізналися правоохоронці, які й затримали чоловіка. У межах слідства було вилучено один реактивний протитанковий гранатомет РПГ-22, п’ять гранат "Ф-1" та стільки ж підривачів до них.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, та призначив йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що мешканець Полтави, який продавав зброю через "Нову пошту", визнав провину та уникнув ув’язнення.