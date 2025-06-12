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12 червня 2025, 16:35

Військові моряки знищили 9 російських "шахедів"

12 червня 2025, 16:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вночі, 12 червня, військові моряки збили дев'ять ворожих ударних дронів-камікадзе типу "Shahed-136"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 12 червня армія РФ атакувала Україну 63-ма ударними БпЛА. Протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих дронів типу "Shahed".

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