Военные моряки уничтожили 9 российских "шахедов"
Сегодня ночью, 12 июня, военные моряки сбили девять вражеских ударных дронов-камикадзе типа "Shahed-136"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
"Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 12 июня армия РФ атаковала Украину 63-ю ударными БпЛА. Противовоздушная оборона обезвредила 49 вражеских дронов типа "Shahed".
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