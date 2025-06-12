Філолог Авраменко опинився в епіцентрі скандалу через можливу втечу за кордон

фото: Instagram/olexandravramenko

Відомий популяризатор української мови, письменник і викладач Олександр Авраменко, який ще донедавна регулярно з’являвся в телеефірах і вів активне життя в Instagram, раптово зник з інформаційного простору

Про це пишуть українські ЗМІ, передає RegioNews.

Останній пост на Instagram-сторінці Авраменка було розміщено в листопаді 2024 року. І лише у травні 2025-го філолог опублікував уривок телешоу, у якому його згадують.

У Facebook він час від часу вітає підписників або рекламує свої книжки, але й там активність млява.

Найцікавіше — у профілі Instagram вказано, що Авраменко нині перебуває в Іспанії.

Хоча ще у вересні 2024 року, коментуючи фото на узбережжі, мовознавець запевняв, що не виїжджав за кордон. Реагуючи на запитання підписників, філолог заявив, що любить Іспанію, але українським чоловікам виїзд за кордон заборонено.

Олександр Авраменко: що про нього відомо

Олександр Авраменко — український філолог, письменник, викладач та популяризатор української мови.

Народився в Запорізькій області, у дитинстві розмовляв суржиком. Згодом став відомим автором навчальних посібників, викладачем та медійною особою, яка активно просуває українську мову в суспільстві.

Є автором і диктором текстів Радіодиктанту національної єдності, бере участь у науковій діяльності. У минулому проводив приватні заняття з української мови для Володимира Зеленського, ще до того, як той став президентом, коли очолював студію "Квартал 95".

За власними словами, щорічно заробляє кілька мільйонів гривень, а також володіє нерухомістю за кордоном.

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