Ліки від гепатиту: у червні медзаклади отримають масштабну поставку

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Протягом червня до регіонів надійде 13 118 повних тримісячних курсів для лікування вірусного гепатиту C (ВГС) та 380 річних курсів для лікування вірусного гепатиту B (ВГВ)

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що ці поставки дозволять забезпечити лікування близько 11 тисяч пацієнтів із вірусним гепатитом C та сотень пацієнтів із гепатитом B.

Зокрема до медзакладів надійде:

7179 тримісячних курсів софосбувіру/велпатасвіру (ВГС),

289 річних курсів ентекавіру 1 мг (ВГВ),

91 курс ентекавіру 0,5 мг (ВГВ),

5911 додаткових тримісячних курсів софосбувіру/велпатасвіру.

Лікування гепатиту C

Лікування ВГC триває 3 або 6 місяців і передбачає щоденний прийом препаратів прямої противірусної дії. Препарат з діючою речовиною софосбувір/велпатасвір рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я та міжнародними асоціаціями з вивчення печінки.

Лікування гепатиту B

Лікування ВГB зазвичай є довготривалим або пожиттєвим і полягає у щоденному прийомі противірусних препаратів, які стримують розвиток вірусу та знижують ризик тяжких ускладнень, як-от цироз або рак печінки.

Нагадаємо, нещодавно у Солом'янському районі столиці було зафіксовано спалах гепатиту А.