Ліки від гепатиту: у червні медзаклади отримають масштабну поставку
Протягом червня до регіонів надійде 13 118 повних тримісячних курсів для лікування вірусного гепатиту C (ВГС) та 380 річних курсів для лікування вірусного гепатиту B (ВГВ)
Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що ці поставки дозволять забезпечити лікування близько 11 тисяч пацієнтів із вірусним гепатитом C та сотень пацієнтів із гепатитом B.
Зокрема до медзакладів надійде:
- 7179 тримісячних курсів софосбувіру/велпатасвіру (ВГС),
- 289 річних курсів ентекавіру 1 мг (ВГВ),
- 91 курс ентекавіру 0,5 мг (ВГВ),
- 5911 додаткових тримісячних курсів софосбувіру/велпатасвіру.
Лікування гепатиту C
Лікування ВГC триває 3 або 6 місяців і передбачає щоденний прийом препаратів прямої противірусної дії. Препарат з діючою речовиною софосбувір/велпатасвір рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров’я та міжнародними асоціаціями з вивчення печінки.
Лікування гепатиту B
Лікування ВГB зазвичай є довготривалим або пожиттєвим і полягає у щоденному прийомі противірусних препаратів, які стримують розвиток вірусу та знижують ризик тяжких ускладнень, як-от цироз або рак печінки.
Нагадаємо, нещодавно у Солом'янському районі столиці було зафіксовано спалах гепатиту А.