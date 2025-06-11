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11 червня 2025, 15:58

Правець в Україні: три випадки за 5 місяців, два з яких – летальні

11 червня 2025, 15:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За п'ять місяців 2025 року в Україні зафіксували три випадки зараження правцем, з них два завершилися смертю

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що в Україні щороку реєструють випадки правця, і 2024 року їх кількість подвоїлася порівняно з 2023 роком — було зафіксовано 12 випадків.

Правець — небезпечна інфекційна хвороба, що вражає нервову систему, викликає сильні судоми, проблеми з диханням і ковтанням, а також може спричиняти болючі спазми м’язів аж до переломів кісток.

Збудник хвороби — бактерія Clostridium tetani, спори якої знаходяться у ґрунті, пилу та перегної. Інфікування відбувається через поранення забрудненими предметами, навіть незначними подряпинами чи роботами з землею.

Правець не передається від людини до людини, тому колективного імунітету немає. Єдиним надійним захистом є вакцинація, ефективність якої становить 100% при повному курсі щеплень. Імунітет необхідно регулярно поновлювати протягом життя.

Дітей вакцинують починаючи з 2 місяців, а дорослим рекомендують повторні щеплення кожні 10 років. Для вакцинації потрібно звертатися до сімейного лікаря.

Нагадаємо, цьогоріч в Дніпрі від правця померла 14-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала понад 100 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця.

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