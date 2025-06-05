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05 червня 2025, 16:28

В Україні від ботулізму з початку року померли двоє людей

05 червня 2025, 16:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Україні з початку року на ботулізм захворіла 41 людина, серед них четверо дітей

Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник генерального директора ЦГЗ Олексій Даниленко, передає RegioNews.

За його словами, на жаль, уже зафіксовано два летальні випадки.

"Ботулізм — це серйозне захворювання, яке може призводити до тяжких ускладнень і навіть смерті. Найчастіше отруєння відбувається через вживання харчових продуктів, забруднених ботулотоксином", — зазначив Даниленко.

У Центрі громадського здоров'я закликають громадян бути обережними з домашніми консервами, в'яленою та копченою рибою, а також іншими продуктами, які можуть зберігатися без належної термічної обробки.

Що відомо про ботулізм

Ботулізм — серйозна та потенційно смертельна хвороба. Її інкубаційний період становить від 2 годин до 10 днів, найчастіше 8-36 годин.

Ранні симптоми включають помітну втому, слабкість і запаморочення, які зазвичай супроводжуються затуманенням зору (двоїнням в очах), сухістю в роті та труднощами з ковтанням і мовленням.

Також можуть виникнути блювота, діарея, закреп і здуття живота.

Летальність від ботулізму становить від 37 до 100%.

Щоби уникнути ботулізму:

  • ретельно мийте продукти, посуд та руки;
  • не використовуйте продукт із банок зі здутими кришками;
  • не використовуйте воду з незнайомих джерел;
  • не купуйте та не вживайте продукти харчування на стихійних ринках.

Нагадаємо, в кінці квітня у тимчасово захопленому росіянами Маріуполі зафіксували спалах ботулізму. Люди отруїлися рибою зі стихійних ринків і нелегальних точок продажу.

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