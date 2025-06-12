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12 июня 2025, 14:12

Лекарство от гепатита: в июне медучреждения получат масштабную поставку

12 июня 2025, 14:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В течение июня в регионы поступят 13 118 полных трехмесячных курсов для лечения вирусного гепатита C (ВГС) и 380 годовых курсов для лечения вирусного гепатита B (ВГВ)

Об этом сообщил Центр общественного здоровья, сообщает RegioNews.

Эти поставки позволят обеспечить лечение около 11 тысяч пациентов с вирусным гепатитом C и сотен пациентов с гепатитом B.

В частности в медучреждения поступит:

  • 7179 трехмесячных курсов софосбувира/велпатасвира (ВХС),
  • 289 годовых курсов энтекавира 1 мг (ВГВ),
  • 91 курс энтекавира 0,5 мг (ВГВ),
  • 5911 дополнительных трехмесячных курсов софосбувира/велпатасвира.

Лечение гепатита C

Лечение ВГС длится 3 или 6 месяцев и предусматривает ежедневный прием препаратов прямого противовирусного действия. Препарат с действующим веществом софосбувир/велпатасвир рекомендован Всемирной организацией здравоохранения и международными ассоциациями по изучению печени.

Лечение гепатита B

Лечение ВГB обычно является длительным или пожизненным и заключается в ежедневном приеме противовирусных препаратов, которые сдерживают развитие вируса и снижают риск тяжелых осложнений, таких как цирроз или рак печени.

Напомним, недавно в Соломенском районе столицы была зафиксирована вспышка гепатита А.

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