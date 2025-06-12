Уряд прискорює процес бронювання священників: що відомо

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про суттєвий прогрес у питанні бронювання священнослужителів від мобілізації

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Тelegram передає RegioNews.

"У грудні 2024 року уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямку є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив на важливості духовного супроводу для військових і підкреслив, що є нагальна потреба у швидшому заміщенні посад військових капеланів представниками церков і релігійних організацій.

Крім того, він розповів про ініціативу створення інституту медичного капеланства. Станом на 11 червня відповідний проєкт нормативно-правового акту перебуває на етапі міжвідомчого погодження.

Як відомо, релігійні організації в Україні отримали право на бронювання священнослужителів.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік критично важливих організацій, які можуть бронювати 100% свого священнослужительського складу. До переліку увійшли 7736 організацій із понад 30 тисяч, зареєстрованих в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених вимог: включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації.