Ще одна категорія чоловіків отримала бронь від мобілізації
Затверджено перелік критично важливих релігійних організацій, який дозволяє бронювати військовозобов'язаних чоловіків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
"Ми визнаємо важливу роль релігійних організацій у забезпеченні духовної підтримки населення, особливо в умовах воєнного стану, та підтримуємо законодавчі ініціативи, спрямовані на стабільне функціонування цих установ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації. Це унеможливить зловживання та забезпечить всебічну справедливість.
Раніше ми писали про те, чи будуть зміни у бронюванні від мобілізації.