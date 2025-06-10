Ще одна категорія чоловіків отримала бронь від мобілізації

фото: ілюстративне

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Ми визнаємо важливу роль релігійних організацій у забезпеченні духовної підтримки населення, особливо в умовах воєнного стану, та підтримуємо законодавчі ініціативи, спрямовані на стабільне функціонування цих установ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бронювання священнослужителів має відбуватися виключно за умови виконання всіх визначених вимог, включаючи офіційне працевлаштування, перебування на військовому обліку в ТЦК та СП, а також підтвердження статусу священнослужителя відповідно до внутрішніх настанов релігійної організації. Це унеможливить зловживання та забезпечить всебічну справедливість.

Раніше ми писали про те, чи будуть зміни у бронюванні від мобілізації.