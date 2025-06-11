Ночью ПВО приземлила почти 50 российских "шахедов" и дронов-имитаторов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 июня армия РФ запустила по Украине ракету и 85 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 49 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Известно, что враг запустил дроны из направлений – Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ Крыма. Также РФ ударила баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области.

Под вражескими обстрелами оказались Харьковщина, Донетчина и Одесщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, а также мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 — сбиты огневыми средствами поражения, 9 — локационно потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадания средств воздушного приступа противника были зафиксированы в 14 локациях.