ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди"
Під час нічної дронової атаки окупаційної армії РФ українські зенітники успішно знищували ворожі безпілотники
Кадри ураження російських ударних дронів оприлюднило Повітряне командування "Центр", інформує RegioNews.
"Пуск. Зближення. Підрив біля цілі. Ціль знищена! Саме так виглядала робота підрозділів Повітряного командування "Центр" цієї ночі. Без зайвих слів — лише професійна робота заради життя мирних українців", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше ПС ЗСУ показали роботу мобільних вогневих груп на Одещині.
Нічна атака на Україну: ворог застосував 322 повітряні ціліВсі новини »
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