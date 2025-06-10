В Украине разоблачили "бизнесменов", пытавшихся продавать трофейное оружие
Правоохранители задержали шестерых дельцов, пытавшихся наладить нелегальную продажу оружия в четырех регионах Украины
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Фигуранты пытались продать российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку.
Так, в Киевской области задержали двух фигурантов, которые вывозили оружие с мест бывших боев в столичном регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.
Также сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали правоохранителя, который по своим связям во фронтовых районах вывозил трофейное оружие в Днепр. Затем знакомый чиновника по почте отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.
В Житомирской области задержали еще одного дельца, вывезшего из Харьковского направления снайперскую винтовку российского образца. Злоумышленник спрятал ее в тайнике в лесном массиве и пытался продать.
На Закарпатье разоблачили на торговле оружием 45-летнего жителя Мукачевского района. По материалам СБУ, он обустроил в лесополосе тайник со взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.
Всем задержанным фигурантам уже сообщили о подозрении.
"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Донецкой области разоблачили правоохранителя, торговавшего трофейным оружием.