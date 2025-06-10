В Украине разоблачили "бизнесменов", пытавшихся продавать трофейное оружие

фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Фигуранты пытались продать российские автоматы, снайперские винтовки, гранатометы и взрывчатку.

Так, в Киевской области задержали двух фигурантов, которые вывозили оружие с мест бывших боев в столичном регионе, а затем подыскивали клиентов среди криминальных кругов.

Также сотрудники СБУ совместно с ГБР задержали правоохранителя, который по своим связям во фронтовых районах вывозил трофейное оружие в Днепр. Затем знакомый чиновника по почте отправлял заказчикам разукомплектованные средства поражения под видом посылок с бытовой техникой.

В Житомирской области задержали еще одного дельца, вывезшего из Харьковского направления снайперскую винтовку российского образца. Злоумышленник спрятал ее в тайнике в лесном массиве и пытался продать.

На Закарпатье разоблачили на торговле оружием 45-летнего жителя Мукачевского района. По материалам СБУ, он обустроил в лесополосе тайник со взрывчаткой и гранатометами и подыскивал покупателей.

Всем задержанным фигурантам уже сообщили о подозрении.

"Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.