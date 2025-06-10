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10 червня 2025, 15:12

На Дніпропетровщині фермери незаконно засіювали танковий полігон

10 червня 2025, 15:12
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фото: ДБР
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ДБР повернуло Міноборони танковий полігон на Дніпропетровщині, який роками незаконно засіювали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який протягом кількох років не помічав те, як місцеві фермери незаконно вирощують культури на танковому полігоні.

За даними слідства, відомство легально укладало договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів. Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати.

За висновками експертизи, внаслідок злочинних дій Міністерство оборони України зазнало збитків на понад 8 млн гривень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть командира в/ч, який змушував солдатів будувати будинки для родичів.

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