Чи будуть зміни у бронюванні від мобілізації

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В Уряді вважають, що критерії бронювання від мобілізації поки що задовольняють і військових, і підприємців

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його совами, Кабмін найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання.

"Що стосується бронювання в цілому по наших галузях, то в нас це не відрізняється абсолютно нічим від інших. В нас це від 50 до 75%, не дивлячись на те, що в нас є такі величезні підприємства, як "Укрзалізниця" і так далі", - повідомив очільник Кабміну.

Шмигаль зазначив, що критерії дуже чітко виписані, цифровізовані та є надзвичайно прозорими, чіткими і зрозумілими.

Також він додав, що Уряд спільно із військовими чітко відслідковуються, як відбувається бронювання, хто бронюється, в яких галузях.

Для підприємств критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу є відповідний підхід спільно з Міністерством оборони, з Генеральним штабом.

"Для підприємств, які знаходяться в економіці, сплачують податки, тримають рівень середньої заробітної плати вище від середнього в галузі, — відповідно, кожна людина, яка отримує прозору, білу, офіційну заробітну плату, має право бути заброньованою в таких підприємствах, які віднесені до критичних в час воєнного стану", - додав прем'єр.

Зазначимо, станом на початок 2025 року бронювання від мобілізації отримали майже 1 мільйон українців, тобто приблизно стільки, скільки ж українців проходять службу у лавах Сил оборони.

Наразі забронювати можуть працівників критичних підприємств, які отримують зарплату від 20 тисяч гривень на місяць. Втім, за умови втрати підприємством статусу критичного, це може мати наслідки для всіх працівників. При цьому важливо не ігнорувати повідомлення від "Резерв+", адже вони можуть містити важливу інформацію про скасування.

Якщо ви вважаєте, що скасування бронювання відбулося помилково або через зловживання, зверніться за юридичною консультацією, радять експерти. Можливе також оскарження скасування бронювання від мобілізації в суді.

Нагадаємо, на Черкащині затримали чоловіка, який "торгував" бронюванням від мобілізації. Коштувала така послуга 10 тисяч доларів США.