Еще одна категория мужчин получила бронь от мобилизации

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.

"Мы признаем важную роль религиозных организаций в обеспечении духовной поддержки населения, особенно в условиях военного положения, и поддерживаем законодательные инициативы, направленные на стабильное функционирование этих учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации. Это исключит возможность злоупотребления и обеспечит всестороннюю справедливость.

Раньше мы писали о том, будут ли изменения в бронировании от мобилизации.