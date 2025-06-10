Еще одна категория мужчин получила бронь от мобилизации
Утвержден перечень критически важных религиозных организаций, позволяющий бронировать военнообязанных мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
"Мы признаем важную роль религиозных организаций в обеспечении духовной поддержки населения, особенно в условиях военного положения, и поддерживаем законодательные инициативы, направленные на стабильное функционирование этих учреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бронирование священнослужителей должно происходить исключительно при выполнении всех определенных требований, включая официальное трудоустройство, пребывание на военном учете в ТЦК и СП, а также подтверждение статуса священнослужителя в соответствии с внутренними установками религиозной организации. Это исключит возможность злоупотребления и обеспечит всестороннюю справедливость.
Раньше мы писали о том, будут ли изменения в бронировании от мобилизации.