ДБР викрило офіцера Міноборони в незаконному бронюванні чоловіків від мобілізації

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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння керівництва Міністерства оборони повідомили про підозру чинному офіцеру одного з Центрів Міноборони, який організував схему незаконного бронювання військовозобов’язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За гроші офіцер влаштовував своїх "клієнтів" на цивільні посади в структурі Центру та інших підрозділах Міноборони. Його "клієнти" отримували витяги про призначення та довідки про бронювання. Надалі ці дані вносились до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

Вартість таких "послуг" становила від 8 до 10 тисяч доларів США.

Таким чином було заброньовано близько півсотні осіб.

Організатору злочинної схеми загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ексвисокопосадовець ЗСУ за 8000 доларів переводив військовослужбовців до тилових підрозділів.