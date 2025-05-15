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15 травня 2025, 13:51

Українців може залишитися менше 10 мільйонів

15 травня 2025, 13:51
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фото: ілюстративне
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Населення України до 2100 року скоротиться до 15,2 млн осіб, а негативний сценарій - менш як 10 млн осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дослідження Київської школи економіки (KSE).

Зазначається, що базовий варіант середньої народжуваності передбачає поступове збільшення коефіцієнтів народжуваності з 1,0 до 1,5 дитини на жінку, але все ще нижче рівня відтворення.

За розрахунками ООН, якщо не будуть прийняті заходи політики, населення України скоротиться до 2050 року до 32 млн.

"Починаючи з 2070 року, кількість людей похилого віку (60+ років) перевищить число працездатних (18-59) – 11,1 млн проти 10,9 млн. Це означає критичний рівень старіння нації, значний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійне забезпечення. Для збереження рівня життя вирішальними будуть посилення інклюзії та залучення до ринку праці вразливих груп і пенсіонерів", - йдеться у повідомленні.

Раніше експерт розповів, скільки дітей має народжуватись, щоб в Україні збільшувалось населення.

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