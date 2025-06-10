Большинство украинцев категорически против любых территориальных уступок - опрос

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Более половины украинцев категорически против любых территориальных уступок, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса КМИС.

Опрос показал, что 52% украинцев категорически против никаких территориальных уступок (в феврале 2025 года – 50%).

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Готовы принять определенные территориальные потери – 38% (в феврале 2025 года – 39%).

Отмечается, если речь идет о официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (68%) будут против.

Также абсолютное большинство – 78% – отвергают передачу под контроль России территорий, которые контролируются Украиной.

Участниками опроса стали 2004 респондента.

Недавний опрос показал, сколько украинцев верят в победу в войне.