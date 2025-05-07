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07 травня 2025, 19:59

Скільки дітей залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині

07 травня 2025, 19:59
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фото: ілюстративне
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У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 175 дітей

Про це на онлайн-брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Кількість громад, віднесених до зони активних бойових дій, не змінилася – їх залишається 17 на території Донеччини.

Станом на 7 травня на у зоні активних бойових дій залишилися громади: Покровська, Часовоярська, Торецька, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Мар’їнська, Мирноградська, Очеретинська, Новоселівська та Удачненська.

Нагадаємо, армія РФ продовжує вбивати мирних жителів Донеччини.

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