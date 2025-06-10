Поліція Кривого Рогу затримала 32-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 19-річному хлопцю

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався вночі 8 червня під час сварки, коли між чоловіками виник конфлікт. Внаслідок суперечки нападник двічі вдарив юнака ножем у спину. Потерпілого з серйозними пораненнями швидко доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу.

На місце злочину прибули правоохоронці та слідчо-оперативна група відділення поліції № 5 Криворізького районного управління. Правоохоронці провели всі необхідні слідчі дії та встановили обставини інциденту. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі зловмиснику офіційно повідомлено про підозру за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу. Ця стаття передбачає відповідальність за умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці продовжують розслідувати всі обставини події, щоб з’ясувати деталі та можливі мотиви конфлікту.

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