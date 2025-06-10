На Львівщині жінка вбила чоловіка ножем під час застілля
На Львівщині перед судом постане жінка, яка вдарила чоловіка ножем. Від отриманих ран він помер
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
31 березня близько 21:00, 31-річна жителька Миколаєва під час побутового конфлікту вдарила ножем 30-річного чоловіка. Відомо, що це сталось, коли в них було застілля з алкоголем. Від отриманого поранення чоловік помер.
Правоохоронці завершили розслідування та скерували на розгляд суду обвинувальний акт. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.
Нагадаємо, раніше на Волині судили чоловіка. Він у нетверезому стані посварився зі своїм товаришем. Конфлікт переріс у бійку: він завдав знайомому травм, від яких той помер.
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