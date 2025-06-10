Фото: Нацполіція

На Львівщині перед судом постане жінка, яка вдарила чоловіка ножем. Від отриманих ран він помер

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews .

31 березня близько 21:00, 31-річна жителька Миколаєва під час побутового конфлікту вдарила ножем 30-річного чоловіка. Відомо, що це сталось, коли в них було застілля з алкоголем. Від отриманого поранення чоловік помер.

Правоохоронці завершили розслідування та скерували на розгляд суду обвинувальний акт. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.