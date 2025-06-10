Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 8 июня во время ссоры, когда между мужчинами возник конфликт. В результате спора нападающий дважды ударил юношу ножом в спину. Пострадавший с серьезными ранениями был быстро доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

На место преступления прибыли правоохранители и следственно-оперативная группа отделения полиции №5 Криворожского районного управления. Правоохранители провели все необходимые следственные действия и установили обстоятельства инцидента. Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленник официально уведомлен о подозрении по части первой статьи 121 Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает ответственность за умышленное тяжкое телесное повреждение. Правоохранители продолжают расследовать все обстоятельства произошедшего, чтобы выяснить детали и возможные мотивы конфликта.

Напомним, в Житомирской области судили водителя, который, разозлившись на штраф, пытался убить полицейского.