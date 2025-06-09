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09 червня 2025, 23:35

На Прикарпатті знайшли тіло 3-річної дівчинки: у вбивстві підозрюють матір

09 червня 2025, 23:35
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На Прикарпатті поліцейські знайшли у квартирі тіло малолітньої дитини. У вбивстві підозрюють матір, яка не надала жодного пояснення правоохоронцям

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зранку 7 червня правоохоронці отримали повідомлення від жительки Калуша. Вона сказала, що з сусідньої квартири чула дитячий плач та крики. Коли поліцейські приїхали на виклик, їм ніхто не відчиняв. Довелось зв'язуватися з власником помешкання, який надав доступ до приміщення.

У квартирі знайшли тіло дівчинки. Їй було лише три роки. На місці події також була мати дитини, але вона не надала правоохоронцям жодного пояснення. Поліцейські зібрали докази, які вказують на причетність матері до смерті дитини.

"Фігурантку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України. Йдеться про умисне вбивство малолітньої дитини. Суд обрав щодо підозрюваної запобіжний захід — тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині судили 51-річного чоловіка, керівника народного ансамблю. Він зґвалтував 10-річну дівчинку, і вбив її. Тепер він отримав тюремний термін.

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