Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну

фото: Facebook/Володимир Зеленський

Україна почала черговий етап повернення своїх громадян з російського полону. Процес обміну стартував сьогодні, 9 червня, і триватиме протягом кількох днів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, на першому етапі додому повертаються поранені та важкопоранені, а також військовополонені віком до 25 років.

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях, — зазначив глава держави.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених

представники Військово-Морських Сил,

Сухопутних військ,

Сил ТрО,

Повітряних Сил,

Десантно-штурмових військ,

Прикордонної служби,

Нацгвардії

Державної спеціальної служби транспорту.

Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років

Остаточні цифри звільнених будуть опубліковані після завершення обмінного процесу.

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Нагадаємо, 25 травня 303 захисники України повернулися з полону. Таким чином завершився третій етап масштабного обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".

За даними Координаційного штабу, триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з березня 2022 року було визволено 5757 українських громадян. Ще 536 осіб — повернули поза обмінами.