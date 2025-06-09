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09 червня 2025, 15:33

Українці повертаються з російського полону: стартував новий етап обміну

09 червня 2025, 15:33
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фото: Facebook/Володимир Зеленський
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Україна почала черговий етап повернення своїх громадян з російського полону. Процес обміну стартував сьогодні, 9 червня, і триватиме протягом кількох днів

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, на першому етапі додому повертаються поранені та важкопоранені, а також військовополонені віком до 25 років.

"Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях, — зазначив глава держави.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених

  • представники Військово-Морських Сил,
  • Сухопутних військ,
  • Сил ТрО,
  • Повітряних Сил,
  • Десантно-штурмових військ,
  • Прикордонної служби,
  • Нацгвардії
  • Державної спеціальної служби транспорту.

Усі визволені – представники рядового та сержантського складу. Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років

Остаточні цифри звільнених будуть опубліковані після завершення обмінного процесу.

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Нагадаємо, 25 травня 303 захисники України повернулися з полону. Таким чином завершився третій етап масштабного обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".

За даними Координаційного штабу, триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з березня 2022 року було визволено 5757 українських громадян. Ще 536 осіб — повернули поза обмінами.

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