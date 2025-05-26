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26 травня 2025, 17:09

Експерт розповів, як поводитися з воїном чи цивільним, які повернулися з полону

26 травня 2025, 17:09
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фото: ілюстративне
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Омбудсмен Дмитро Лубінець дав поради, як підтримати людей, які пережили полон. За його словами, близьким та друзям важливо проявляти повагу, емпатію та дотримуватися психологічних кордонів

Про це він розповів у своєму Телеграмі.

Повага як фундамент

Потрібно поводитися із людиною гідно, а не як з "жертвою". Краще уникати слова "полонений", натомість використовувати словосполучення "воїн, який пережив полон".

Емпатія і вдячність

Люди, що пережили полон, потребують поваги, вдячності, але без пафосу. Їм буде приємно чути такі слова, як "Мені важливо, що ти повернувся". Ніколи не говоріть "Забудь", тому що це знецінює досвід.

Дотримання психологічних і тілесних кордонів

Не торкайтеся до людини, не обіймайте та не беріть її особисті речі без дозволу. Дотримуйтеся часових меж, не перевантажуйте людину розмовами, не нав’язуйте їй свої справи.

Комунікація без травматизації

Старайтесь уникати запитань: "А що там було?", "Тебе катували?". Якщо людина сама ділиться – слухайте без оцінок, не перебивайте, не робіть оціночних суджень.

Якщо розповідь надто емоційна – постарайтесь м’яко заспокоїти співбесідника. Наприклад: "Я з тобою, ми зараз у безпеці, ти вже не там".

Право вибору

Завжди залишайте за людиною право відмовитися, змінити тему, зробити паузу. Використовуйте такі фрази, як "Чим я можу бути корисним?, "Як тобі зручніше говорити про це – зараз чи потім?".

Чесність і реалістичність

Не обіцяйте те, чого не можете виконати. Скажіть людині наступне: "Ми будемо шукати підтримку разом", "Це непросто, але є способи, які можуть полегшити твій стан".

Фокус на теперішньому і ресурсах

Розмовляйте про сьогодення: як почувається, що відчуває, що хоче зробити в даний час або найближчим часом.

Робота з фізичним болем та униканням

Запропонуйте медичну допомогу, аргументуючи це такими словами, як "Після лікування ти зможеш краще спати", "Буде більше енергії".

Також варто пам’ятати:

  • не вимагайте повернення до норми;
  • дайте час, прийняття та підтримку;
  • не порівнюйте: "інші вже адаптувалися";
  • кожен має свій ритм відновлення;
  • не лукавте, що все "як раніше".

Нагадаємо, днями 303 захисники України повернулися з полону. Таким чином завершився третій етап масштабного обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000".

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