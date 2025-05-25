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25 травня 2025, 12:36

Третій етап обміну завершено: 303 захисники України повернулися з полону

25 травня 2025, 12:36
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фото: Facebook/Володимир Зеленський
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Завершено третю частину масштабного обміну військовополонених у форматі "1000 на 1000", про який домовилися у Туреччині

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

"Дякую команді, яка цілодобово працювала, щоб успішно реалізувати цей обмін. Обов’язково повернемо кожного й кожну з російського полону", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні відбувся другий етап обміну полоненими "1000 на 1000". Додому повернулися ще 307 українських військових. Загалом за два дні повернули 697 людей.

За даними Координаційного штабу, триденний обмін "1000 на 1000" став шостим обміном цього року та 65 від початку повномасштабного вторгнення.

Загалом з березня 2022 року було визволено 5757 українських громадян. Ще 536 осіб — повернули поза обмінами.

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