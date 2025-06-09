ЗСУ уразили російські винищувачі на аеродромі "Саваслейка"

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У ніч на 9 червня Сили оборони України, завдали ураження по ворожому аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Спецоперацію здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Зазначається, що РФ активно використовує "Саваслейку" для ударів по території України. З цього аеродрому регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

"За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела спецоперацію "Павутина", завдавши дронових ударів по російських аеродромах. У результаті роботи українських військових уражено понад 40 російських літаків. Це, зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 та літаки-розвідники А-50У. Орієнтовна вартість ураженої авіації РФ понад 7 мільярдів доларів.