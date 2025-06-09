Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена
Украина начала очередной этап возвращения своих граждан из российского плена. Процесс обмена стартовал сегодня, 9 июня, и продлится несколько дней
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.
По его словам, на первом этапе домой возвращаются раненые и тяжелораненые, а также военнопленные в возрасте до 25 лет.
"Процесс достаточно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях", - отметил глава государства.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди уволенных
- представители Военно-Морских Сил,
- Сухопутных войск,
- Сил ТрО,
- Воздушных сил,
- Десантно-штурмовых войск,
- Пограничной службы,
- Нацгвардии
- Государственная специальная служба транспорта.
Все освобождены – представители рядового и сержантского состава. Среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет
Окончательные цифры уволенных будут опубликованы после завершения обменного процесса.
Эксперт рассказал, как обращаться с вернувшимся из плена воином или гражданским.
Напомним, 25 мая 303 защитника Украины вернулись из плена. Таким образом, завершился третий этап масштабного обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".
По данным Координационного штаба, трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65 с начала полномасштабного вторжения.
Всего с марта 2022 было освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 человек вернули вне обменов.