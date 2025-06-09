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09 июня 2025, 15:33

Украинцы возвращаются из российского плена: стартовал новый этап обмена

09 июня 2025, 15:33
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фото: Facebook/Владимир Зеленский
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Украина начала очередной этап возвращения своих граждан из российского плена. Процесс обмена стартовал сегодня, 9 июня, и продлится несколько дней

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, на первом этапе домой возвращаются раненые и тяжелораненые, а также военнопленные в возрасте до 25 лет.

"Процесс достаточно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнуты в рамках встречи в Стамбуле. Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях", - отметил глава государства.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, среди уволенных

  • представители Военно-Морских Сил,
  • Сухопутных войск,
  • Сил ТрО,
  • Воздушных сил,
  • Десантно-штурмовых войск,
  • Пограничной службы,
  • Нацгвардии
  • Государственная специальная служба транспорта.

Все освобождены – представители рядового и сержантского состава. Среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет

Окончательные цифры уволенных будут опубликованы после завершения обменного процесса.

Эксперт рассказал, как обращаться с вернувшимся из плена воином или гражданским.

Напомним, 25 мая 303 защитника Украины вернулись из плена. Таким образом, завершился третий этап масштабного обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

По данным Координационного штаба, трехдневный обмен "1000 на 1000" стал шестым обменом в этом году и 65 с начала полномасштабного вторжения.

Всего с марта 2022 было освобождено 5757 украинских граждан. Еще 536 человек вернули вне обменов.

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