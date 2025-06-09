В Украину возвращается жара до +32°C

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Температура воздуха ощутимо снизилась, но завтра кое-где снова будет жарко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, во вторник, 10 июня температура воздуха в Украине составит:

в западных областях +18…+22 градуса;

в северных областях +20…+23 градуса;

в центральных областях от +21 в Винницкой области до +28…+30 на Днепропетровщине;

в южной части +28…+32;

в восточных областях +27…+30 градусов.

"Во вторник погоду Украины будет определять сухой антициклон, поэтому преимущественно без осадков. Лишь ночью в южной части и на востоке, а завтра днем только в Луганской области пройдут кратковременные грозовые дожди", - подытожила она.

Как сообщалось, лето 2025 ожидается засушливым и с повышенными температурными показателями.