Україну накриє атмосферний фронт - заливатиме дощами

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Найближчими вихідними Україна потрапить під вплив атмосферного фронту, який принесе дощі та грози на частину території. Однак температура повітря місцями підвищиться до +34 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, короткочасні дощі з грозами очікуються у західних, північних та місцями центральних областях. Натомість на сході, півдні та частині центру - без опадів, зате зі спекою до +34 градусів.

Спекотна погода буде домінувати, протягом дня суботи +26…+32 градуси, на півдні та сході +32…+34 градуси.

"У Києві в суботу та неділю пройдуть місцями короткочасні грозові дощі, можливі зливи та град, при грозах шквалисте посилення вітру. Будьте обережними при грозі", - підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, літо-2025 очікується посушливим і з підвищеними температурними показниками.