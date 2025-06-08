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08 червня 2025, 16:45

Синоптики попередили українців про грози та спеку 9 червня

08 червня 2025, 16:45
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Ілюстративне фото
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В Укргідрометцентрі попередили українців про сильну спеку в деяких регіонах. При цьому місцями прогнозують дощі та грози

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає RegioNews.

В Україні на понеділок, 9 червня, прогнозують мінливу хмарність. Вночі у більшості західних, північних і Вінницькій областях, вдень у Сумській, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози. При цьому в інших регіонах опадів не очікується.

У західних областях уночі температура знизиться до 10-15 градусів тепла, а вдень — до 17-22 градусів тепла. У більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях температура вночі 15-20 градусів тепла, вдень похолодає до 23-28 градусів. У решті областей буде спекотна погода: вночі до 23 градусів тепла, а вдень до 34 градусів тепла. На південному сході України місцями сильна спека до 37 градусів тепла.

У Києві 9 червня очікується короткочасний дощ, гроза. Вночі від 15 до 20 градусів тепла, вдень до 28 градусів тепла. У Києві вночі від 18 до 20 градусів, а вдень від 24 до 26 градусів вище нуля.

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