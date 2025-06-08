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08 июня 2025, 13:50

"Ничего не отличало тех 3 дня от плена в России": на Буковине ТЦК в подвале удерживали боевого медика – что говорят в самом ТЦК

08 июня 2025, 13:50
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Фото из открытых источников
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Бывший боевой медик Роман Замрий сообщил, что его незаконно задержали ТЦК Черновицкой области, несмотря на его право на отсрочку

Об этом Роман Замрий ("Йода") рассказал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам бывшего боевого медика, вечером 4 июня на блокпосту в Черновицкой области близ Хотина его остановил представитель ТЦК. Он попросил документы для проверки. Военный попросил Романа подвезти его в здание ТЦК.

"На пороге военкомата он попросил телефон, чтобы занести туда данные, куда переслать фотографии (документов об отсрочке), но сразу забрал телефон и скрылся. Этого работника больше никогда не видел. Вышел офицер и сказал, что повезет на ВЛК, пока они рассматривают мое право на отсрочку, при чем повторял, что все хорошо, просто проведут ВЛК и отдадут документы, потому что основания им достаточно", - пишет Роман Замрий.

Именно ВЛК Роман назвал "цирком". После этого его привезли в комнату, окно которой выходит на какой-нибудь темный склад. Когда Роман говорил о документах в его телефоне, представители ТЦК заявляли ему, что "нет телефона – нет документов".

Далее Роман вспоминает, что его и двух "сокамерников" держали некоторое время без еды и воды, а затем увезли в автобусе в воинскую часть. Офицер этой воинской части возмутился поведением ТЦК.

"Я замечу, что не все ТЦК такие. Слава Богу, что далеко не все. Эти слова: "Я попробую, подожди, я перезвоню" до сих пор раздаются в моей голове! Это рыскание по карманам, чтобы накормить нас через более суток без пищи и воды! Это искреннее впечатление от работника ТЦК: "Этого не может быть, они все….". Есть нормальные люди", – говорит медик.

Он также добавил, что эти три дня ничего не отличало от плена России. При этом он отметил, что майора на его глазах избивали. Медик подчеркнул, что не в мобилизации проблема, а в таких методах.

Впоследствии ситуацию прокомментировали в Черновицком ТЦК. Они заявили, что Роман якобы не имел права на отсрочку. В ТЦК также заявили, что их сотрудники "действовали в рамках закона, противоправных действий в отношении гражданина не было". При этом будут сейчас проверяться факты, о которых сообщил боевой медик.

Справка Роман Замрий — боевой медик, который на передовой спас не менее 700 солдат.

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