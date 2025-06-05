фото: скриншот із відео

У мережі шириться відео з інцидентом на одному зі збірних пунктів у Києві. У зв'язку з цим представники ТЦК надали роз'яснення, щоб запобігти викривленню фактів та поширенню дезінформації

Офіційний коментар оприлюднив Київський міський ТЦК та СП, передає RegioNews.

Як повідомляється, під час підготовки мобілізованих громадян до відправлення у навчальні центри сталися заворушення.

Для недопущення ескалації конфлікту та можливого порушення порядку на місце прибули співробітники правоохоронних органів.

Ситуацію вдалося оперативно стабілізувати, а мобілізованих громадян — направити до навчальних центрів згідно з установленим розподілом.

"Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень", — зазначили у ТЦК.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилося відео нібито бунту мобілізованих проти співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві.